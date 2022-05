Serie di arresti dei Carabinieri di Imperia, Ventimiglia e Bordighera nelle ultime ore

I Carabinieri di Imperia, dopo la segnalazione di una colluttazione tra più persone, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Si era opposto al controllo dei militari chiamati a sedare la lite. A Ventimiglia, invece, i Carabinieri hanno arrestato altre tre persone nelle ultime ore. Una per evasione, avendola trovata fuori dal domicilio dove avrebbe dovuto scontare una misura detentiva. Altre due in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, rispettivamente per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle prescrizioni imposte con altra misura.

Nella vicina Bordighera i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento dispositivo della detenzione domiciliare per reati contro la persona: l’interessato dovrà scontare un anno e sette mesi di reclusione.