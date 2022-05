Arrivata a Imperia la delegazione di Friedrichshafen: “Rinnovare il gemellaggio guardando ai bisogni degli anziani” (Foto e Video)

Al centro dell’iniziativa le relazioni politiche socio-sanitarie rivolte ai cittadini anziani per migliorare la loro quotidianità. Presenti infatti alla riunione anche Enti ed Associazioni che garantiscono un'offerta culturale, sportiva e di volontariato a sostegno degli anziani.

“Oggi il tema è quello dei senior, spiega l’assessore Volpe, uno scambio di vedute e informazioni sulle nostre comunità e come operare a favore degli anziani e delle persone fragili. Lo scopo è anche quello di confrontarci sulle iniziative che vengono intraprese a favore dei nostri territori. Per questo pomeriggio avremo un incontro al centro per gli anziani ‘Carpe diem’ per far vedere le attività che promuoviamo come quelle ludiche e quelle motorie. I nostri anziani e le persone fragili devono infatti essere accompagnate e guidate per vivere una terza età nel modo migliore”.