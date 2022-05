Ventimiglia: nell'era post Covid torna il calendario estivo con musica, teatro, cultura e cibo

Dopo due anni di stop dettati dal Covid tornano prepotentemente gli appuntamenti estivi a Ventimiglia. A oltre un mese dall’inizio della bella stagione e con un mese di maggio già pregno di avvenimenti, l’Amministrazione comunale con in primis l’Assessore al Turismo Simone Bertolucci, hanno preparato una serie di manifestazioni per residenti e turisti.

Il Sindaco Scullino ha così aperto la nuova stagione estiva: “Il Covid e l’alluvione di quasi due anni fa – ha detto – ci hanno fermato e oggi siamo nuovamente pronti per ripartire con tanti appuntamenti che, ci auguriamo, possano far trascorrere una bella estate a residenti e turisti, garantendo anche buoni introiti agli esercizi commerciali. E’, secondo noi, una buona ripartenza con grande partecipazione e collaborazione di associazioni della nostra città senza dimenticare quanto verrà proposto anche dai privati. Ma non ci fermiamo qui – termina – perché stiamo studiando altre iniziative per non lasciare nulla al caso. Abbiamo cercato di garantire almeno un appuntamento al giorno senza accavallare le diverse manifestazioni”.

“Quanto presentato oggi – ha detto l’Assessore Bertolucci – è frutto di un lavoro dell’intera amministrazione e degli uffici, nonostante le normative Covid ancora attive. Di fatto torniamo a una situazione pre pandemia, con un calendario sostanzioso e preparato a ‘settori’. Ogni mondo avrà una serie di appuntamenti in un ambito ben preciso, diviso in 5. Avremo manifestazioni di vario genere ma anche musica, teatro, arte e cultura, senza dimenticare lo sport, visto che siamo candidati a Capitale Europea dello sport 2023”.

I due eventi principali, sui quali punta particolarmente l’esecutivo frontaliero riguardano in particolare la mostra di Steve McCurry ‘Cibo’, dal 7 maggio al 4 settembre ma anche ‘Fumettando a Ventimiglia’, che si svolge dal 31 maggio al 5 giugno. All’interno si potranno trovare mostre, talkshow, gare di Cosplay, laboratori di disegno e intrattenimento. Tornano i fuochi artificiali per San Secondo.

In ambito culturale fari puntati sulla stagione teatrale, che verrà proposta tra il ‘Comunale’ e il ‘Romano’. Il via verrà dato il 18 maggio con lo spettacolo ‘Dante, Giotto e l’amore’ con Vittorio Sgarbi. La stagione proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, quando spiccherà la serata con il giornalista Federico Buffa su ‘Italia Mundial’.

Spazio anche alla cultura e all’arte con il coinvolgimento del Forte dell’Annunziata, la Biblioteca Aprosiana e il Chiostro di Sant’Agostino. Anche la musica sarà protagonista con il Teatro Romano, il Resentello, la terrazza del Forte dell’Annunziata e il Teatro Comunale ma anche la Cattedrale della città alta e la zona di San Secondo.

Ci sarà anche lo sport, soprattutto incentrati sull’outdoor e con le tante manifestazioni organizzate dalle associazioni cittadine. Tra i tanti appuntamenti spicca il ‘Cro Wild Trail’, gara podistica di corsa in montagna con partenza da Limone Piemonte su un percorso di circa 100 km e 8.000 metri di dislivello. L’arrivo è previsto al belvedere del Resentello.

Non potevano mancare le manifestazioni dedicate all’enogastronomia. Subito al via, dal 13 al 15 maggio, con Ventimiglia Wine Festival ma il 18 giugno sarà la volta della ‘Notte Bianca’, preceduta l’11 al Teatro Comunale con la presentazione della nuova ‘De.Co’ del fagiolo del Grammondo. Dal 18 al 20 luglio alla Marina di San Giuseppe i ‘Sapori alla Marina’ mentre il 23 sarà la volta del ‘Beach Party’, altra notte bianca sul lungomare.

Ad agosto, il 7 ritorna il ‘Desbaratu’ mentre, dal 26 al 28 sarà protagonista lo ‘Street Food’. A settembre, dal 5 al 7, torna ‘Sapori alla Marina’ dal 9 all’11, i ‘Cuochi d’Italia’ in via Aprosio e, dal 30 settembre al 2 ottobre nelle vie pedonali ‘Degusto – Hanbury, Wine & More’.

Il calendario estivo costerà circa 230mila euro, sotto forma di alcuni contributi alle associazioni e prestazione di servizi per l'organizzazione degli appuntamenti, più 110mila euro per la stagione teatrale che comprenderà anche la stagione autunnale. Per molti di questi c'è però anche da tenere in considerazione la vendita dei biglietti e degli abbonamenti.

Sotto il calendario completo.