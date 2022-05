Tre nuovi soci entrati a far parte del Lions Club Bordighera Otto Luogh. Le foto

Alla Villa Nobel di Sanremo, venerdì 29 aprile, sono entrati con una cerimonia ufficiale tre nuovi soci nel Lions Club Bordighera Otto Luoghi: Bruno Balbo, Paola Costamagna, Marco Olmo. Introdurre nuova linfa nell'Associazione, accrescendo, promuovendo e trasmettendo il valore del lionismo è il migliore auspicio per la crescita del club.



La serata guidata dalla Cerimoniera Simona Amato è iniziata con il consueto tocco di campana del Presidente Enzo Costagliola di Polidoro alla presenza degli Officer Distrettuali Mimma Espugnato De Chiara, Luigi Amorosa, Erika De Maria. Presenti il primo Vicepresidente Fabrizio Condrò e il past presidente Germano Pellegrino. La cerimonia di ingresso nel club è stata condotta dal Presidente in carica, coadiuvato dal Coordinatore Distrettuale GMT Luigi Amorosa e dal Presidente di zona Mimma Espugnato che ha visto protagonisti tre nuovi soci e la loro promessa solenne di partecipare alla vita del Club con impegno affiancati dai rispettivi Soci presentatori, Mimma Espugnato per Paola Costamagna, Roberto Ferrandini per Olmo Marco, Simona Amato per Bruno Balbo.

Durante l'assemblea, svoltasi prima della cerimonia, sono state affrontate le linee guida per la prosecuzione dei services e i prossimi impegni fino al termine del mandato. Il socio Fabrizio Condrò, eletto all'unanimità, sarà il prossimo Presidente per l'anno 2022-2023 che, a sua volta, sarà affiancato dal segretario Roberto Ferrandini, dal Tesoriere Sara Gugliemi e dal Cerimoniere Mimma Espugnato De Chiara.

È stata una serata piacevole organizzata in una location storica molto apprezzata sia per il servizio che per la disponibilità del personale. Il club rivolge un particolare benvenuto ai nuovi soci e gli auguri per un anno proficuo al futuro Presidente.

Ilaria Tacchi

Addetto stampa Lions Bordighera OttoLuoghi