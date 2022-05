Imperia: appello della San Vincenzo de' Paoli per una mamma separata in grave difficoltà

La società di San Vincenzo de' Paoli di Imperia, che dal 1852 ad oggi con continuità viene in soccorso delle famiglie in difficoltà del territorio, si appella a tutte le persone di buona volontà, al di là del proprio credo religioso od ideologia politica, per aiutare a superare il difficile momento di difficoltà in cui si trova Paola (nome di fantasia).



“Si tratta di una madre di due figli separata - spiega il presidente della San Vincenzo Massimo Solaini - che, a seguito di un grave incidente stradale, deve eseguire una importante operazione alla gamba per poter riprendere a lavorare e riacquisire così una vita dignitosa. L'aiuto economico di cui Paola ha necessità verrà impiegato oltre che per le spese prettamente necessarie per le visite mediche e per l'operazione anche a coprire le spese per poter vivere nel periodo di riabilitazione a cui andrà incontro prima di poter riprendere il lavoro.

Come già ribadito in altre occasioni la principale peculiarità della Società di San Vincenzo de' Paoli di Imperia è sì l'assistenza per le primarie necessità materiali di cui hanno bisogno le persone che vengono a trovarsi in indigenza ma anche e soprattutto il sostegno morale e la partecipazione personale alle loro difficoltà aiutandole a rimuovere le cause che l'hanno provocata.



Per aiutare Paola è possibile eseguire un bonifico intestato a Associazione Società di San Vincenzo de' Paoli consiglio centrale di Imperia

Iban: IT72L0200810500000102614864

con la causale 'Per Paola'.

Grazie a tutte le persone di buona volontà a nome di Paola e dei suoi figli. Per chi volesse contattarci 347 7597986”.