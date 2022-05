25mila imperiesi senza il Medico di Famiglia: in votazione alla Camera un emendamento dell'Onorevole Di Muro

Nei giorni scorsi siamo tornati sul gravissimo problema dei Medici di Famiglia, che affligge la nostra provincia dove circa 25mila residenti sono senza. Una situazione che, purtroppo, fa il paio con quella della cronica carenza di medici e infermieri, soprattutto i primi che spesso non gradiscono una zona come quella dell’estremo ponente, considerata un po’ troppo lontana dai grossi centri.

In merito al problema dei Medici di Famiglia è intervenuto anche l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, che ha presentato alla Camera un emendamento, che prevede un aumento significativo del massimale degli assistiti che i medici in formazione possono prendere in carico in base alla normativa e all'accordo collettivo nazionale vigente. Con l'approvazione, il massimale verrebbe innalzato da 650 a 1.000 assistiti. Un numero che tra l’altro, nella nostra zone è già ampiamente superato.

“La misura, richiesta da diverse regioni – evidenzia Di Muro nel documento - si rende indispensabile per colmare la gravissima carenza di Medici di Famiglia che si riscontra nel territorio nazionale, già strutturale a causa degli errori della programmazione nazionale e aggravata oggi dalla pandemia da Covid-19 e dai pensionamenti. L’insufficienza degli strumenti messi in campo sino ad oggi a livello nazionale è stata confermata anche dall’Osservatorio conti pubblici italiani, secondo cui ‘il numero di medici di base che andrà in pensione nei prossimi 7 anni eccede quello in entrata’, con la conseguenza che, ‘pur considerando ulteriori 900 borse annuali per la formazione dei medici di medicina generale, dovremmo perdere tra i 9.200 e 12.400 medici di base dal 2022 al 2028’.”

In parallelo all'aumento del massimale, l'emendamento prevede anche la riduzione del numero di anni necessari per l'assunzione della qualifica di tutore dei medici in formazione, con riduzione da 10 anni a 5 di anzianità. L’emendamento dovrebbe essere messo in votazione la prossima settimana.

Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, è stato pubblicato il bando con le zone ‘carenti’, per le quali i medici avrebbero potuto segnalare la propria disponibilità. In tutta la provincia, questo momento mancano circa 40 dottori di famiglia, dei quali ben 17 solo a Sanremo. Ci sono alcuni medici che hanno terminato il corso di formazione di Medicina Generale ma, anche dopo tutti i problemi generati dal Covid, è difficile capire chi potrà accettare un ruolo particolarmente difficile come quello che viene a mancare.

In totale i medici della Mutua, come erano chiamati una volta, sono circa 110 e manca un ricambio generazionale, dopo che molti sono andati in pensione e altri che hanno preferito cambiare tipo di attività. Negli anni scorsi erano stati aumentati i pazienti per ogni singolo medico, da 1.500 a 1.800 ed era stato consentito ai neo iscritti al corso di Medicina Generale e altre figure mediche abilitate, di acquisire fino a 650 mutuati.