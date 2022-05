Sanremo: ieri celebrata la 'Giornata Internazionale del Jazz' al Liceo Cassini, le foto

Il 30 aprile ricorre la Giornata Internazionale del Jazz introdotta dall'UNESCO nel novembre del 2011 con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale che, sin dalla sua nascita, si fa portavoce dei valori dell'uguaglianza e della lotta al razzismo.

Una grande artista americana nonché attivista dei diritti civili Nina Simone sosteneva che ‘il Jazz non è solo musica, è uno stile di vita, è un modo di essere, un modo di pensare’.

La Giornata Internazionale del Jazz si pone anche come obiettivo l'incremento del dialogo interculturale, essendo il jazz un genere musicale che da sempre unisce la gente delle varie culture, comunità diverse, artisti di differenti nazionalità, storici ed appassionati in tutto il mondo. L'International Jazz Day è pertanto un'occasione per promuove la pace, il dialogo tra le culture e la diversità.

Sabato 30 aprile 2022 ben 88 città italiane hanno organizzato manifestazioni dedicate a questa giornata ed anche il Club per l'UNESCO di Sanremo, presieduto dall'ing. Ciro Esse, ha celebrato il Jazz Day con il concerto del trio ‘Inter Play Jazz Trio’ tenutosi presso l'aula magna del Liceo Cassini a Villa Magnolie a Sanremo.

Attraverso l'esecuzione di diversi brani dei più rappresentativi compositori di Jazz, quali Mancini, Parker, Ellington, Jobim, Legrand ed altri i nostri jazzisti locali Marco Moro (Sax & Flute), Adriano Ghirardo (Guitar), Marco Bottini (Electric Bass) hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente all'evento, che ha molto apprezzato la bravura e l'empatia dei musicisti.