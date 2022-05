Estate: come avere cura della propria pelle?

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, è bene non farsi trovare impreparati con il cambio di temperatura e di umidità. Se si vuole avere una pelle in salute anche nelle giornate più calde dell’estate, esistono una serie di consigli da seguire e di modifiche nella propria routine di bellezza.

Infatti, anche a fronte di una corretta idratazione della pelle, la pelle del viso, del collo e della schiena – zone che in estate sono spesso molto esposte al sole – possono risultare secche e ricche di impurità. La scelta di prodotti biologici per la pulizia della pelle, come l’acqua micellare prodotta da BeOnMe ad esempio, sono un primo passo importante ma è fondamentale anche adottare delle buone abitudini di skincare.

I cosmetici biologici BeOnMe , dove non sono presenti sostanze di origine sintetica e/o di origine animale, permettono alla pelle di nutrirsi di ingredienti naturali ed eco-sostenibili. Perché è bene utilizzare prodotti biologici?



La scelta di acquistare dei prodotti biologici, se li si paragona ai tradizionali cosmetici, offre una serie di vantaggi. Tra cui:



- nessuna presenza di petrolati e siliconi;

- presenza di sostanze nutrienti per la pelle;

- una migliore qualità di pulizia per la pelle.



Vediamo quali si possono dire le basi per prendersi cura della propria pelle anche nel periodo estivo. Momento in cui la pelle è messa a dura prova. In particolare a causa delle alte temperature che si registrano nelle ore del giorno.



Come l’estate influisce sulla pelle?

Con l’innalzarsi delle temperature e dell’umidità, le ghiandole sebacee della propria pelle iniziano a produrre una quantità in eccesso di sebo (l’olio naturale che la pelle di ogni persona produce). Il rilascio di questo olio, che andrà a depositarsi sulla superficie della pelle, porta le persone ad avere una pelle molto unta e alla ostruzione dei pori.



Se non si è attenti alla pulizia della propria pelle, questi due fattori portano alla comparsa dell’acne. Inoltre, se si è una persona dalla pelle grassa, nel periodo estivo si è ancora più inclini a vedere comparire l’acne sulla propria pelle. Questa situazione si determina a causa dell’unione dei batteri, degli oli della pelle e del sudore che si produce.



Come prendersi cura della pelle in estate?

Per chi vuole prendersi cura della propria pelle nel modo più opportuno, i passi fondamentali da seguire in estate sono 3. Si possono riassumere in:



1: Lavare la pelle in modo delicato ma efficace

In estate, come è stato detto poco sopra, la pelle tende ad essere più grassa che in inverno. Proprio per questo, è bene utilizzare un detergente per il viso adatto alla propria pelle. Così da pulire in profondità le impurità, ma allo stesso tempo senza intaccare gli olii presenti naturalmente sulla superficie della pelle. Se non si ha idea di quale sia il prodotto più indicato per la pulizia della propria pelle, è bene indirizzare la propria scelta verso detergenti delicati, senza alcool e con un pH bilanciato.

2: Seguite una buona routine per la cura della pelle

Se si vuole avere una pelle in salute, è bene averne cura in maniera costante. La scelta di prodotti naturali, una buona alimentazione e i consigli di un dermatologo sono il metodo migliore per creare una routine di bellezza ideale per la cura della pelle.



3: Antiossidanti, gli alleati per una pelle sempre giovane e in salute

I sieri che contengono gli antiossidanti sono un’arma efficace per mantenere in salute la pelle. Inoltre, sono ideali per proteggere la pelle dai danni provocati dallo smog. Stimolano la formazione del collagene e aiutano a combattere i radicali liberi che portano la pelle ad invecchiare in maniera precoce.



Se non si ha la possibilità di includere nella propria routine di bellezza per la pelle in estate un siero ricco di antiossidanti, è sempre possibile scegliere di inserirli mediante la dieta di tutti i giorni. Alimenti come gli agrumi, le verdure con foglie verde e il tè verde sono ricchi di antiossidanti.



La consapevolezza delle azioni da fare, così come delle cose da variare con il passare delle stagioni e dell’età di una persona, sono senza ombra di dubbio una vera e propria arma segreta che permette di avere una pelle sana in ogni momento.