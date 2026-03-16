Forum Italia–Monaco, Grappiolo (Forum Srl): “La professione legale deve evolversi. Oggi servono visione imprenditoriale e rete internazionale” (Video)

Tra professionisti e imprese che hanno preso parte al primo Forum imprenditoriale Italia–Principato di Monaco, svoltosi a Montecarlo, c’era anche Edilio Grappiolo, avvocato e fondatore di Forum Srl – società tra avvocati, realtà di Sanremo e attiva nel campo dei servizi legali e finanziari.

La sua presenza all’evento nasce proprio dalla volontà di cogliere le opportunità offerte da un contesto internazionale come quello del Principato, dove il dialogo tra professionisti, imprenditori e investitori rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo delle attività economiche.

“L’occasione era assolutamente imperdibile – ha spiegato Grappiolo –. Questo primo forum Italia–Monaco è stato pensato proprio per favorire il business e l’incontro tra professionisti e imprese. Per chi lavora in un territorio come il nostro, dove il Principato è letteralmente a un passo, è una possibilità unica per creare relazioni e sviluppare nuove opportunità”.

Monaco e la vicinanza con il territorio. L’avvocato opera prevalentemente in provincia di Imperia, un territorio storicamente legato ai rapporti economici con Monaco e con la vicina Francia.

Proprio questa prossimità geografica, secondo Grappiolo, rende ancora più importante partecipare a iniziative come il forum. “Opero principalmente in provincia di Imperia, ma il Principato di Monaco è davvero vicinissimo. Occasioni come questa permettono di incontrare imprenditori e altri professionisti, creare contatti e sviluppare una rete di rapporti che è fondamentale per chi lavora oggi nel mondo delle professioni”.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche a Confindustria Imperia, che ha contribuito alla partecipazione delle imprese e dei professionisti del territorio.

“Non posso che ringraziare Confindustria Imperia, di cui sono associato, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo evento che, per quanto mi risulta, è uno dei primi – se non il primo in assoluto – con un taglio così specificamente orientato al business”.

Uno studio legale organizzato come impresa. Grappiolo guida Forum Srl, uno studio legale che ha scelto un modello organizzativo innovativo rispetto alla tradizionale struttura professionale.

“La mia è una società tra avvocati configurata come impresa, una Srl iscritta in Camera di Commercio in una sezione speciale. Si tratta del primo caso in provincia di Imperia”.

Una scelta che riflette la volontà di interpretare la professione legale in modo più moderno e strutturato. “Ho voluto continuare a fare l’avvocato, naturalmente, ma in maniera più innovativa, sfruttando anche gli strumenti che una società offre dal punto di vista fiscale, previdenziale e commerciale. È un modo diverso di intendere la professione, più vicino alle dinamiche economiche attuali”.

Le nuove sfide per le professioni legali. Secondo Grappiolo il mondo delle professioni sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che impone un ripensamento del ruolo tradizionale degli studi professionali. “Il progresso non aspetta nessuno. Anche professioni storiche come quella dell’avvocato devono affrontare sfide importanti e inevitabili”.

Tra queste sfide figurano in particolare l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, ma anche l’emergere di nuovi settori economici. “Pensiamo alle energie rinnovabili, alla decarbonizzazione delle attività economiche o ai nuovi modelli di business. Sono trasformazioni che richiedono anche ai professionisti di evolversi in senso imprenditoriale”.

Una professione sempre più internazionale. In un contesto economico sempre più globalizzato, soprattutto in aree come quella ligure dove i confini con Francia e Monaco sono estremamente vicini, il lavoro del professionista non può più limitarsi al contesto locale.

“Non è più pensabile – ha concluso Grappiolo – restare chiusi nel proprio ufficio ad aspettare i clienti, come si faceva cinquant’anni fa. Con un mercato ormai aperto alla concorrenza internazionale, la professione deve evolversi, creare relazioni e cogliere le opportunità che il territorio offre”.

Il forum di Montecarlo si inserisce proprio in questa prospettiva: costruire nuove connessioni tra imprese, professionisti e istituzioni, rafforzando i rapporti economici tra l’Italia e il Principato e aprendo nuovi spazi di collaborazione per il futuro.