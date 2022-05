Intervento di Vigili del Fuoco e operai di Italgas, questa notte poco prima dell’una in via Padre Semeria a circa 300 metri dallo svincolo autostradale.

Un’auto, il cui conducente ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento, ha urtato un tubo del gas, provocando una grossa perdita.

Sul posto sono prima intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto e, successivamente i tecnici dell’azienda, per la riparazione del tubo. Non si sono registrati feriti.