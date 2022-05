Imperia, il Comune affiderà per 10 anni il campo di tiro con l’arco in regione Baitè: al via l’indagine di mercato

Il Comune di Imperia avvia un'indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in gestione del campo sportivo di tiro con l'arco di Regione Baitè.

L’affidamento che durerà 10 anni riguarda la gestione completa della struttura e di tutti i manufatti e pertinenze di qualsiasi genere, la loro sorveglianza e la manutenzione ordinaria.

Sono ammessi a partecipare alla procedura le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Il servizio sarà affidato a un soggetto qualificato, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si potrà partecipare alla manifestazione di interesse entro le 12 del 12 maggio. L’istanza potrà essere consegnata a mano oppure con raccomandata ‘andata e ritorno’, attraverso la pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it oppure a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.