Aveva picchiato la moglie in provincia di Cuneo: 30enne dell'Est arrestato a Castelvittorio per tentato omicidio

È durata solo qualche ora la fuga del trentenne dell’Est europeo che, ieri pomeriggio intorno alle 13 avrebbe colpito la moglie coetanea con un corpo contundente a Bra, nel cuneese, lasciandola esanime per poi fuggire a bordo della propria auto.

I Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi (che hanno provveduto al trasferimento della donna all’Ospedale di Cuneo) hanno raccolto i primi elementi, allertando tutti i Comandi dell’Arma limitrofi. Gli accertamenti successivi, disposti e coordinati dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno consentito di rilevare la posizione dell’uomo nella nostra provincia, in una zona dell’entroterra tra Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.

Vista la vastità dell’area i servizi di controllo del territorio sono stati dirottati in loco, man mano restringendo la zona da sottoporre ad ispezione. Nel frattempo, i Carabinieri di Bra hanno raggiunto i colleghi di Ventimiglia, mentre un elicottero del 15° NEC di Villanova d’Albenga si è alzato in volo per la perlustrazione dell’area.

L’attività svolta ha consentito di individuare il veicolo del presunto aggressore nell’aera di Castelvittorio, piccolo centro dell’entroterra dove, nel tardo pomeriggio, è stato fermato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia, insieme ai colleghi della Stazione di Pigna e dai Carabinieri della Compagnia di Bra.

Non vi sono, al momento, indicazioni circa la ragione che avrebbe indotto l’individuo a compiere l’azione descritta: gli accertamenti saranno condotti dai Carabinieri piemontesi. Il presunto responsabile della vicenda è stato sottoposto a fermo e trasferito al carcere di Sanremo, con l'accusa di tentato omicidio.