Sanremo: ancora niente di fatto per l’allaccio dei pannelli fotovoltaici alla scuola di Coldirodi

A metà dicembre sembrava cosa fatta, imminente, solo questione di giorni. E, invece, a primavera inoltrata, l’allaccio dei pannelli fotovoltaici alla scuola di Coldirodi è ancora un miraggio.

L’impianto è stato installato ben tre anni fa nell’ambito del progetto Por Fesr Liguria 2014-2020 e, da allora, attende solamente di entrare in funzione. Attesa che ancora non ha trovato una fine.

I pannelli, potenziale svolta green per la scuola della popolosa frazione, al momento svolgono solo la funzione di copertura sul tetto, senza fornire energia solare. Manca solo l’allaccio che, a oggi, ancora non si è visto. Il tema è stato portato più volte all’attenzione dell’amministrazione dal consigliere comunale Roberto Rizzo anche se, per il momento, il risultato è solamente un nulla di fatto.

A metà dicembre gli uffici di palazzo Bellevue avevano affidato l’incarico per l’allaccio con una spesa di 1.400 euro. Ma il risultato non cambia, l’impianto elettrico della scuola è ancora scollegato dai pannelli fotovoltaici che, intanto, si apprestano a compiere il quarto anno di vita. Dal Comune fanno sapere che la pratica è all’attenzione degli uffici, ma intanto a Coldirodi ancora si attende ancora l’allaccio potenzialmente rivoluzionario per le sorti energetiche della scuola.