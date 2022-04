Cambia il waterfront di Riva Ligure: lavori per 4.4 milioni di euro, nuove spiagge pronte ad accogliere i turisti da giugno (Foto e video)

Nuove spiagge per un litorale completamente nuovo, è quanto si può già vedere passeggiando lungo la costa di Riva Ligure. Da tempo sulla cittadina è aperto un importante cantiere che con lo scopo di mettere in sicurezza il waterfront ne sta ridefinendo completamente la fisionomia.

Il primo risultato tangibile sono proprio le nuove spiagge, recuperate attraverso una importante opera di rinascimento costiero e inserite in un quadro più complesso di interventi che prevedono tra l'altro il proseguimento del percorso iniziato con il rifacimento del lungomare. A lavori terminati ci sarà un cammino ideale che collegherà il centro rivese, passando per il famoso tobruk della seconda guerra mondiale che oggi già si presenta con un piccolo accesso, per arrivare fino sotto la passeggiata a ingresso paese e quindi proseguire alla spiaggia del Surf e al corridoio per il Kite, quest'ultimo una peculiarità unica in tutta la Liguria.

A questo poi si aggiunge un altro tassello con il progetto 'Racine' che prevede il collegamento pedonale tra la rinnovata spiaggia, la pista ciclopedonale, per arrivare quindi a un nuovo accesso per l'area scavi archeologica di Capo Don - Costa Balenae. Gli scavi sono famosi perchè hanno portato alla luce una Basilica e una necropoli con sarcofagi di età tardoantica e altomedievale. L'ultimo ritrovamento risale all'anno scorso quando sono gli archeologi hanno trovato i resti di un pellegrino con la conchiglia di Santiago di Compostela. Oggi la campagna scavi è ferma ma l'intenzione dell'amministrazione comunale è di procedere alla valorizzazione del sito e dei reperti ospitati all'interno dello Spazio Espositivo Multimediale.





Abbiamo parlato dei cantieri e di come sta cambiando la fisionomia della costa di Riva Ligure, con il sindaco Giorgio Giuffra, ecco che cosa ci ha detto: "Riva Ligure vive di due comparti economici importanti: uno è la floricoltura e l'altro è il turismo. Dovevamo pensare a riqualificare il nostro waterfront mettendolo in sicurezza e facendo degli interventi che aumentassero la resilienza di tutto quel tratto di costa interessato da eventi meteoavversi e fenomeni ondosi importanti".

"Sono 4.4 milioni di euro di intervento - aggiunge - grazie a Regione Liguria, all'assessore regionale Giacomo Giampedrone, alla Protezione Civile nazionale. Cambierà radicalmente il litorale di Riva Ligure. Ci saranno maggiori spazi per la balneabilità e maggiori opportunità di ricevere turisti che ci aspettiamo possano essere numerosi nella prossima stagione estiva".

Come sono state realizzate le spiagge? "Saranno fatte con materiale naturale, preso nel torrente Argentina. Oltre ad aver fatto un intervento importante di ripascimento abbiamo mitigato il rischio di esondazione del corso d'acqua. Si tratta di materiale pietroso e sabbioso che incrementerà la profondità degli arenili e quindi una maggiore opportunità di sviluppo per le attività nautiche. Riva Ligure ha l'unico corridoio di kite surf autorizzato in Liguria. Senza dimenticare anche le attività legate al Surf. I turisti troveranno un litorale libero perché non saranno poste spiagge libere attrezzate o spiagge private. Un litorale pulito grazie al lavoro di Amaie Energia e che ci auguriamo possa di nuovo ottenere la bandiera blu. Intanto i primi esiti dei campionamenti ARPAL ci dicono che la qualità della nostra acqua è eccellente. Siamo sulla buona strada".

Poi c'è l'attività per migliorare l'accessibilità all'area scavi: "Il progetto Racine, permetterà una maggiore fruibilità e visibilità degli scavi archeologici di Costa Balenae. E' indubbio che la zona sia difficile da raggiungere per la pericolosità dell'accesso. Stiamo ponendo in essere una serie di azioni per far si che l'utente più debole, il pedone, possa muoversi in un percorso protetto. Un progetto ambizioso e di rigenerazione culturale nel quale come amministrazione crediamo fortemente".