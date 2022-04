Bordighera: al via il piano asfalti in città, si parte il 2 maggio da piazza Garibaldi

Partirà il 2 maggio il piano di rifacimento asfalti nella Città delle Palme, un intervento virtuoso in vista dell'imminente stagione balneare e che coprirà molte zone del territorio comunale con partenza dal centro.

Si comincerà infatti in piazza Garibaldi, poi via Libertà per poi proseguire verso altre zone della città.



A ricordarlo sono il sindaco Vittorio Ingenito e l'assessore Marco Laganà che ai nostri microfoni ha spiegato quali saranno le zone interessate successivamente, oltre al punto di partenza: “L'ingresso di Bordighera, dalla piazza del mercato, che è messo male, compreso anche il parcheggio che ha bisogno di un ripristino. Si continua con la strada principale, alcuni tratti di via Vittorio Emanuele a proseguire verso la stazione, il tratto in Arziglia, molto sconnesso, dove c'è un avvallamento del terreno. Questo è il primo lotto. Poi le strade secondarie, abbiamo problemi dovuti alle radici dei pini dove dobbiamo intervenire, un altro lavoro importante è il sottopasso del depuratore, unico accesso a Lungomare Argentina, che faremo con un altro appalto che seguirà la manutenzione. Con maggio iniziamo”.

I lavori proseguiranno uno dopo l'altro al fine di essere pronti per l'estate e restituire al pubblico un manto stradale più comodo e sicuro e, al contempo, un ripristino dell'estetica urbana.