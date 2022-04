Alla mostra mercato d’Arte - Artegenova anche la sanremese Claudia Rossi di Sanpolo

Conclusa con successo di pubblico la 17ª edizione mostra mercato d’Arte - Artegenova nella quale più di 150 gallerie hanno esposto i lavori dei loro Artisti di arte moderna e contemporanea. La sanremese Claudia Rossi di Sanpolo è tra gli artisti selezionati da Satura Palazzo Stella- Genova.



Nata a Milano diplomata all’Accademia di belle Arti di Brera vive ora a Sanremo da poco più di un anno. Il cambiamento verso una Città di mare per Claudia è nato dalla necessità di trovare più spazio e luce dopo un periodo di capovolgimenti di vita causati dalla pandemia. Per Claudia la scoperta di questo territorio rappresenta una occasione per sviluppare una autentica ispirazione pittorica e una più profonda connessione con l’energia del mare.



Molteplici tecniche sviluppate nel corso degli anni permettono a Claudia di elaborare stili diversi ogni volta adatti a proporre il tema trattato. A Genova sono stati esposti alcuni lavori della serie “holes” eseguiti con la tecnica dell’aerografo.