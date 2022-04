Imperia, il consiglio provinciale vota il via libera al rendiconto 2021: il bilancio ammonta a 26 milioni di euro

Il Consiglio provinciale questa mattina ha approvato all'unanimità l’adozione del Rendiconto del 2021. Il documento presenta un risultato positivo di quasi 26 milioni, la cui parte disponibile, al netto della parte vincolata e soggetta ad accantonamenti, è di 204.518 euro. Sempre in tema finanziario è stata approvata la variazione di bilancio che nell’anno in corso presenta maggiori entrate pari a 1.148.291 euro.



In chiusura di seduta è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Imperia e Invimit Sgr Spa per l’affidamento di uno studio di analisi diagnostica e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio storico-monumentale sede della Provincia e della Prefettura. Al proposito il Presidente Claudio Scajola, che ha presieduto la riunione da remoto causa Covid, ha detto: “Si tratta di un primo passo per poter accedere ai finanziamenti destinati al restauro e alla messa in sicurezza di un palazzo di grande pregio come quello che ospita il nostro ente e la Prefettura".