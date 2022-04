Coronavirus: oggi numeri inferiori per i pochi tamponi del lunedì ma cresce al 17% il tasso di positività

Sono 519 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 2.988 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in crescita, al 17,36%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 42, a Savona 96, a Genova 269 e a Spezia 112. Cresce nuovamente il numero dei ricoverati, oggi 60 in provincia, due in più di ieri. In salita anche quelli in terapia intensiva, che passano da 4 a 5.

Sono 2 i morti registrati oggi in regione, tra i quali un 96enne all’ospedale di Sanremo.

Sotto il bollettino completo.