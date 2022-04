Le eccellenze artigianali liguri verso nuovi mercati: il progetto della Confartigianato provinciale

In Liguria esistono molte imprese che producono prodotti “regionali” eccellenti (dolciario, produzioni fresche, olio, olive, pasta fresca, pesto, confetture, norcineria, formaggi, ecc.) che riscuotono il consenso del consumatore locale, che li conosce e li acquista, ma al di fuori di questo contesto, trovano difficoltà a crescere sui nuovi mercati e ad entrare nella Grande distribuzione organizzata (GDO) e della Distribuzione organizzata (DO).

Per questo motivo Confartigianato ha presentato il progetto “Le eccellenze artigianali liguri verso nuovi mercati” finanziato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria ponendosi con lungimiranza l'obiettivo di difendere, valorizzare e promuovere le lavorazioni artigianali liguri.

“La Camera di Commercio - dichiara il Presidente Enrico Lupi - sostiene l'interessante progetto proposto da Confartigianato: tante aziende locali di eccellenza potranno così essere aiutate a presentarsi su nuovi importanti mercati. Il progetto permetterà alle aziende di posizionare al meglio il proprio prodotto, e prima ancora capire il mercato a cui appartiene. Le eccellenze liguri saranno inoltre censite ed aiutate ad ottenere il marchio "Artigiani in Liguria" promosso dalla Regione Liguria e dalla Commissione regionale per l’artigianato”.

“Il progetto – commenta Donatella Vivaldi, Presidente Confartigianato Imperia – offrirà un percorso di affiancamento gratuito per le piccole e medie imprese artigianali del settore agroalimentare con un team di professionisti delle Associazioni provinciali, esperti di analisi aziendale, gestione e controllo, comunicazione per accompagnarle verso nuovi mercati e buyer della Distribuzione Organizzata e della Grande Distribuzione Organizzata”.

“Ho sposato fin da subito le finalità del progetto – aggiunge Fulvio Santorelli consulente che da tempo collabora con realtà liguri presenti nella GDO al quale è stato affidato il compito di analizzare e guidare le imprese verso la nuova sfida - nella nostra regione il sistema della piccola media impresa dell’alimentare offre grandi potenzialità che, se debitamente gestite e inserite nei canali giusti, possono portare la nostra grande tradizione alimentare sugli scaffali dei supermercati e distributori specializzati italiani”.

Le aziende interessate possono contattare la sede di Confartigianato telefonando allo 0184 524520 oppure mandando una mail: giovannini@confartigianatoimperia.it. Verranno calendarizzati audit mirati e la redazione di strumenti attuativi per aiutare le imprese a proporre il prodotto adatto, rispondendo alle richieste delle catene distributive coinvolte, conoscere le certificazioni obbligatorie per poi predisporre un catalogo di sicura appetibilità commerciale, per presentarsi al termine del progetto ai potenziali buyer.