Lieve incidente stradale, questa mattina in via Stazione ad Arma di Taggia. Un giovane 18enne, che era in sella al suo scooter, si scontrato con un’auto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde. Il giovane, cadendo, ha colpito alcuni altri scooter parcheggiati, riportando una serie di traumi ed escoriazioni varie.

Le sue condizioni non sono preoccupanti.