E’ stata organizzata per domani, al ‘Pet Store’ del centro commerciale ‘Spazio Conad’ di Taggia, una raccolta di cibo per i gatti randagi.

La raccolta è organizzata dalla ‘Lega del Gattino’ di Taggia e Sanremo che lancia un appello per un piccolo gesto in questo periodo difficile per tutti.

“Ogni giorno ci scontriamo con l’indifferenza e la superficialità – scrivono dall’associazione - ma ci sono anche tante persone che non conosco queste parole”.