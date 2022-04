Tutti gli eventi promossi o sostenuti da Coop Liguria per l’anniversario della Liberazione

Coop Liguria condivide i valori di democrazia e libertà che si celebrano il 25 aprile e ogni anno si impegna per tramandare la memoria della Resistenza, organizzando iniziative in collaborazione con molte associazioni locali. Sotto il calendario delle iniziative in programma a Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia:

• giovedì 21 aprile, ore 17, “Testimoni della nostra Resistenza” a cura di Daniele La Corte, giornalista, scrittore e coordinatore del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Imperia;

• venerdì 29 aprile, ore 17, presentazione del libro "Lina, partigiana e letterata", dedicato a Lina Meiffret, a cura delle autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke.

Sanremo:

• venerdì 22 aprile, ore 17 sala conferenze Museo Civico Palazzo Nota, “Il ritorno di Pricò. Un’altra Resistenza”, a cura dell’autore, Daniele La Corte, giornalista, scrittore e coordinatore del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Imperia;

• sabato 30 aprile, ore 17, sala FOS - Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi, 47, "Lina, partigiana e letterata", dedicato a Lina Meiffret, a cura delle autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke.

Ventimiglia:

• sabato 23 aprile, ore 17, Biblioteca Civica di Ventimiglia, "La Storia si ripete": il faticoso percorso di un ragazzo verso la maturità e il riscatto sociale. Presentazione del libro del Prof. Vittorio Mazzone.

• domenica 24 aprile, ore 11, Palatenda di Bigauda, Camporosso, incontro sulla Costituzione a cura di Silvia Sciandra. In collaborazione con Scuola di pace e le altre associazioni del territorio.