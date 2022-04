Gestione servizio idrico di Bordighera a Rivieracqua, Ingenito: "Tutte le richieste sono state respinte"

La Commissione Consiliare costituita per valutare il passaggio della gestione del servizio idrico integrato dal Comune di Bordighera alla società Rivieracqua ha terminato ieri il suo lavoro.



“Purtroppo tutte le richieste avanzate dalla Commissione sulla base di un documento condiviso all’unanimità dai suoi membri sono state respinte – spiega il sindaco Vittorio Ingenito -. In particolare era stato richiesto, a tutela dei cittadini, delle maestranze e del patrimonio idrico:

• il limite dell'8,45% all’incremento delle tariffe su base annua;

• la presenza di uno sportello per gli utenti sul territorio di Bordighera;

• la possibilità per i dipendenti comunali di lavorare in continuità con le mansioni oggi a loro assegnate;

• un piano di investimenti certo e funzionale alla necessaria manutenzione degli impianti cittadini".



"Ci teniamo a ribadire con forza che - continua Ingenito -, in questi quattro anni di mandato, abbiamo sempre lavorato con massimo impegno per continuare a gestire direttamente il nostro acquedotto, che tra l’altro applica tariffe tra le più basse di tutta la regione; tuttavia la sentenza del Consiglio di Stato dell'ottobre 2021 ci obbliga di fatto a conferire il nostro patrimonio idrico in una società con più di 50 milioni di debiti, già sottoposta a procedura concorsuale".



"A nulla sono valsi gli investimenti di oltre 900.000 euro effettuati dal Comune negli ultimi due anni e la negoziazione intrapresa dalla Commissione per ottenere comunque garanzie. Senza ulteriori strumenti di difesa, la legge ci impone il passaggio a Rivieracqua che, per pagare i propri debiti e garantire gli investimenti, applicherà una tariffa unica che potrebbe persino triplicare rispetto a quella attualmente pagata dai cittadini di Bordighera. Non abbiamo più alcun modo di opporci a questa ingiustizia: un altro, triste paradosso del nostro Paese".

"Assicuriamo però fin da ora - conclude il primo cittadino - che continueremo a vigilare sulla gestione dell'acquedotto, sulla tariffazione, sui rapporti con i dipendenti e i cittadini con la stessa massima attenzione che abbiamo speso fino ad oggi, pronti a rilevare ogni inadempienza”.