Ventimiglia, "Bastardi, vi denuncio. Dirò che mi avete violentata": 42enne condannata per aver insultato e minacciato i Carabinieri

Minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: questi i reati per cui è stata condannata a 8 mesi di carcere I.V.G., 42enne originaria di Milano. La sentenza è stata emessa dal giudice onorario di Imperia, Sonja Anerdi, che ha comminato quanto richiesto durante la propria requisitoria dal Vpo, Federica Pastorelli.

I fatti risalgono al 22 agosto 2018 e sono stati commessi a Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna quella sera litigò fortemente con il compagno della figlia che, spaventata, sollecitò l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto i militari hanno tentato di riportare alla calma la donna che, però ha iniziato a insultarli pesantemente e inoltre, si sarebbe “lanciata con forza contro gli operanti e spintonandoli per farli uscire dalla stanza”. I Carabinieri infatti, hanno tentato in tutti i modi di evitare che il litigio con le figlie e il compagno continuasse, ma durante l‘intervento la 42enne oltre ad offenderli li avrebbe anche minacciati. “Bastardi, pezzi di m…, ora vi vado a denunciare e dico che mi avete violentata, vi faccio un c..o così, cominciate a trovarvi un altro lavoro brutti bastardi”: queste alcune delle offese e delle minacce rivolte ai Carabinieri.

“Ve la farò pagare cara”, insieme ad altri epiteti offensivi sono stati poi ripetuti anche alla presenza degli operatori sanitari dell'ospedale dove nel frattempo era stata trasportata. Ieri, durante il proprio esame, la donna – difesa dall’avvocato Sandro Lombardi- ha dichiarato di non ricordare alcun particolare di quella sera in quanto aveva bevuto. Una spiegazione questa che, però non ha convinto il giudice che l’ha quindi condannata.

L’avvocato Sandro Lombardi, una volta depositate le motivazioni, ha preannunciato che ricorrerà in Appello.