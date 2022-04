Bulgaro arrestato per sfruttamento del lavoro: arresto non convalidato e disposto il divieto di dimora in provincia di Imperia

Non è stato convalidato l’arresto del bulgaro di 37 anni (A.I.) arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ventimiglia, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, presunto responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, avendo impiegato quattro lavoratori stranieri in un cantiere edile.

L’uomo, difeso dall’avvocato Mario Ventimiglia, ha risposto oggi alle domande del Gip esponendo la propria versione dei fatti. Secondo le indagini il 37enne avrebbe impiegato manodopera ‘in nero’ di fatto sfruttata e, per questo è stato arrestato. Nel corso dell’indagine è emerso che i lavoratori sarebbero stati impiegati in cantiere per 10 ore, corrispondendo loro la somma di 30 euro pro-capite.

Il cantiere è stato ovviamente sospeso, gli stranieri irregolari sono stati avviati alla Questura per le verifiche in materia di immigrazione, ulteriori accertamenti sono in corso in tema di rispetto della normativa di sicurezza di cantiere e sul possesso delle necessarie autorizzazioni; parallelamente, sono in corso approfondimenti in relazione al recupero contributivo.

All'esito dell'udienza nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimorare in provincia di Imperia.