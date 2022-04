Sistemi di videosorveglianza: in provincia di Imperia cofinanziati 14 comuni e una 'unione' per 690mila euro

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2021 dei comuni ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana.

Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

Nella nostra provincia sono 14 i comuni che hanno beneficiato di un cofinanziamento Statale, oltre a una unione di comuni. Nello specifico: Imperia, su un importo di 400mila euro ne riceverà 240mila, Ventimiglia su 1.383.000 ne vedrà 276mila mentre a Perinaldo su 61mila ne arriveranno 12mila.

Il Comune di Vallebona, su 17.500 euro ne vedrà cofinanziati 5.250, quello di Dolcedo, su 59.800 ne arriveranno 9.500, Pigna su 98mila saranno 25mila, Dolceacqua su 108mila saranno cofinanziati 10.800. A Badalucco su 26.365 sono 1.365 gli euro che arriveranno mentre a Rocchetta Nervina su 100.650 saranno 10.600.

A Prelà su 46.661 sono stati cofinanziati 4.661, ad Aquila D’Arroscia su 148.416 sono 15.000, a Villa Faraldi su 27.500 sono 2.000, a Pompeiana su 32mila ne sono stati cofinanziati 2.000. A Montegrosso Pian Latte su 23.720 ne arriveranno 1.000 e a Mendatica su 84.500 saranno 2.500. Infine c’è l’Unione dei Comuni della Valle Argentina e Armea che, su 83mila euro di progetto ne riceveranno 16.736. Il totale è di circa 690mila euro.

Unico progetto che non riceverà in questa tornata alcun finanziamento è Castelvittorio, che prevedeva di spendere 14.600 euro.

“L’attribuzione del contributo statale – ha dichiarato il Ministro Lamorgese - per la realizzazione di impianti di videosorveglianza è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza”. Il Ministro ha confermato che verrà a breve avviata una nuova procedura di selezione dei progetti comunali per l’anno 2022, con una disponibilità di risorse complessivamente pari a 36 milioni di euro.