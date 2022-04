Bordighera, si ribaltò con l’auto in via Arziglia: il giudice accorda la messa alla prova alla Caritas per un giovane monegasco

Accolta dal giudice monocratico di Imperia, Antonio Romano, la richiesta di messa alla prova nei confronti di un giovane monegasco, Alexandre D.A.C., finito a processo con l’accusa di lesioni gravissime. Il 22enne, difeso dall’avvocato Manuela Sasso, dovrà svolgere 4 mesi di volontariato presso la Caritas di Ventimiglia.

Il ragazzo era alla guida di un’auto, una Suzuki Swift, che a causa della velocità elevata si è ribaltata danneggiando alcuni paletti stradali. L’ incidente è avvenuto la sera del 27 ottobre del 2018, in via Arziglia a Bordighera. Sul mezzo c’erano tre passeggeri e uno di questi, un 21enne, ha riportato gravi traumi ed in particolare la frattura del cranio.

Subito trasportato dai sanitari all’ospedale di Sanremo venne successivamente trasferito in rianimazione a Pietra Ligure e poi in terapia intensiva a Nizza dove affrontò un lungo ricovero. Il ferito è stato risarcito dall’assicurazione e ha ritirato la costituzione di parte civile durante il dibattimento.