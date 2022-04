Ventimiglia: da oggi la mobilità è green, inaugurato il servizio di sharing per monopattini e bici elettriche (Foto e Video)

E’ stato inaugurato oggi il nuovo servizio di micromobilità urbana in sharing a Ventimiglia, con le biciclette e i monopattini elettrici di ‘Dott’, leader europeo nel settore della micromobilità urbana in sharing di biciclette e monopattini elettrici in condivisione con gli altri comuni confinanti.

Per poter utilizzare il servizio, è necessario scaricare la app ‘Dott’ dagli store sul proprio smartphone (Google o Ios) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni. Tutti i monopattini e le biciclette sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h per i monopattini e 25 km/h per le bici, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio.

Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l'app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente il mezzo, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare. Inoltre, il personale dipendente di Dott effettua sanificazione e manutenzione costante sui mezzi, avvalendosi anche di innovativi sistemi tecnologici e autodiagnostici.

“La forza trainante del Comune di Ventimiglia e l’estensione del servizio anche ai comuni limitrofi - dice il Sindaco Gaetano Scullino - consentirà di poter usufruire di un servizio di micromobilità urbana in sharing da grande città metropolitana, con effetti estremamente positivi sull’ambiente, riducendo l’inquinamento da smog e agevolando gli spostamenti evitando di prendere l’automobile. La mia Amministrazione ha sempre creduto al progetto delle piste ciclabili, entro fine anno avremo nuove, comode e piacevoli piste ciclabili a mare e a monte. Verrà creato un circuito ciclopedonale intorno a tutta la città. I nostri cittadini e i turisti avranno un’opportunità unica di spostarsi facilmente quasi ovunque senza macchina ma utilizzando solo veicoli elettrici che grazie a Dott potranno essere anche solo noleggiati a tempo. Sarà anche una forza trainante per il turismo e un modo di ammirare le bellezze del nostro territorio in relax”.

"Sono felice e orgoglioso, come referente del Comune capo-fila - ’dice l'Assessore comunale delegato allo Sport, giovani e tempo libero del Comune di Vallecrosia, Giuseppe Ierace - per l’avvio del progetto. Non è stato facile conciliare le esigenze delle quattro Amministrazioni, alle quali negli ultimi giorni si è accodata anche Ventimiglia che, nonostante le tante richieste di collaborazione, all’inizio era rimasta dubbiosa. Voglio ringraziare il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, l’Assessore di Camporosso Cristiana Celi e l’Assessore di Bordighera Stefano Gnutti per averci creduto fin dall’inizio e aver fornito un prezioso contributo di idee, come prezioso è stato l’impegno del nostro funzionario comunale dr. Roberto Capaccio che ha seguito il procedimento. L’adesione in questi ultimi giorni da parte del Comune di Ventimiglia ci consente di riportare il progetto di micromobilità in un area più vasta che raggiungerà i 50.000 abitanti in una zona turistica dove in estate si raddoppiano le presenze; confidiamo inoltre di contribuire a ridurre le emissioni di C02 in atmosfera e promuovere gli spostamenti a breve percorrenza con modalità molto più ecologiche".

“Siamo entusiasti - afferma Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott - di offrire il nostro servizio ai cittadini del Ponente Ligure. La zona è estremamente dinamica ed importante per il turismo e ci impegneremo per contribuire nel renderla meno trafficata e più ecologica. La consapevolezza di una mobilità più attenta alle richieste del cittadino è sempre più forte, e l’accordo con i Comuni della zona non fa che rafforzare questa nuova spinta al cambiamento e alla sostenibilità”.

Il servizio coprirà l’intera area urbana di Bordighera, Camporosso, Dolceacqua, Vallecrosia e Ventimiglia, permettendo ai cittadini di spostarsi da un Comune all’altro, usufruendo delle infrastrutture locali, anche in un’ottica di intermodalità. La flotta, composta da ebike e monopattini, verrà resa disponibile gradualmente a partire già da oggi, secondo la formula station-based: vi saranno, quindi, dei punti parcheggio specifici dove sarà possibile iniziare e terminare la propria corsa in sicurezza e rispettando l’ordine urbano. A tal fine, inoltre, per verificare il corretto parcheggio del mezzo, al termine del viaggio verrà richiesto di caricare una foto sull’app per controllare che tutte le indicazioni siano state rispettate.

L’avvio del servizio nell’area del Ponente Ligure contribuisce ad una più grande volontà di ridurre le emissioni e di fornire alla cittadinanza un’alternativa ecologica e sicura negli spostamenti urbani. “Per esperienza - conclude Gattari - sappiamo quanto sia importante per i cittadini spostarsi in maniera flessibile e sicura, causando il minor impatto ambientale possibile. Per questo ci impegneremo sempre a garantire la disponibilità dei nostri monopattini e delle nostre bici, permettendo a cittadini e turisti di spostarsi in tranquillità sul meraviglioso lungomare ligure”.

In occasione del lancio del servizio nell’area del Ponente Ligure è attiva da subito l’offerta CIAOPL rivolta a tutti i nuovi utenti, che inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, potranno effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti: il modo migliore per approcciarsi a un mezzo così nuovo per lo scenario urbano. La tariffa base calcolata sui secondi di utilizzo è di 0,29€ al minuto, senza nessun costo di sblocco, alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti.

In aggiunta sono numerose le offerte vantaggiose, selezionabili comodamente dal menu in app alla voce “Acquista un Pass”:

● 2 corse forfait: permette il noleggio di un veicolo per andata e ritorno ad un costo calmierato di 2,99€;

● Abbonamento giornaliero: ideale per i residenti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 4,99€, valido per 24 ore;

● Abbonamento plurigiornaliero: ideale per i visitatori durante il weekend, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 6,99€, valido per 3 giorni.

● Abbonamento settimanale: ideale per turisti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 9,99€, valido per 7 giorni.

● Abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 29,99€, valido per 30 giorni.