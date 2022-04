Sanremo: la mareggiata ‘mangia’ la spiaggia dopo il ripascimento, residenti di Bussana preoccupati per l’estate ma dal Comune rassicurano (Foto)

Il forte vento di questi giorni ha scatenato la forza del mare sulle coste di Sanremo e, a Bussana, le onde di sono abbattute con vigore anche nella zona oggetto del massiccio lavoro di ripascimento da parte del Comune.

I residenti hanno visto portare via gran parte del materiale posato sulle spiagge solo qualche settimana fa e, subito, si è fatta largo la preoccupazione di un ‘nulla di fatto’ dopo le speranze di uno sbocco a mare più generoso per l’estate imminente.

Dal Comune, però, rassicurano abitanti e operatori turistici della zona. Era tutto corretto e previsto come da prescrizione di Arpal, il lavoro di ripascimento prevede anche che parte del materiale venga portato via dal mare e che le onde ‘smussino’ quello rimanente in modo da renderlo poi spiaggia vera e propria. Può accadere che ne venga ‘mangiato’ più del previsto, ma ciò non inficia la buona riuscita dell’intervento tanto che da palazzo Bellevue non hanno previsto ulteriori lavori in zona.

Bussana, lo ricordiamo, è al centro di un doppio intervento da parte del Comune: oltre al ripascimento (per 100 mila euro), è prevista anche la ricostruzione della scogliera soffolta (200 mila euro) per dare una ulteriore protezione alle spiagge.