Autostrade: entro questa sera sarà eliminato lo scambio di carreggiata dopo Albenga

“Entro questa sera alle 24 verrà rimosso lo scambio di carreggiata sulla A10 all’altezza della galleria Vallondarme, dopo Albenga in direzione ponente. Dopo le code registrate nella giornata di oggi ci siamo attivati con Autofiori, che procederà a questo ulteriore alleggerimento”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Sulla tratta tra Albenga e il confine rimangono una riduzione di carreggiata tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in entrambe le direzioni e una riduzione in prossimità dello svincolo di Albenga in direzione Genova, ritenute dalla concessionaria meno impattanti sul traffico. Si è intanto già completato il piano di smontaggi dei cantieri su tutta la tratta di competenza di Autostrade per l’Italia.