Sanremo: per una generosa donazione, i ringraziamenti della Polisportiva IntegrAbili al Circolo Golf degli Ulivi

Il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci, ringrazia il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo e il Direttore Lorenzo Giani per la generosa donazione ricevuta nel corso della serata del 19 marzo 2022.

“L’evento, organizzato per le premiazioni di vari tornei di golf - si spiega nella nota -, è stata l’occasione per una cena conviviale con una raccolta fondi a favore della Polisportiva IntegrAbili. Nel corso della serata la presidente Alessandra Mamino ha descritto le finalità ed i progetti dell’associazione e presentato un video con le varie attività svolte in oltre un decennio dalla costituzione.

Le donazioni ricevute verranno utilizzate dalla Polisportiva IntegrAbili per progetti sportivi a favore di bambini, ragazzi, adulti con disabilità e per l’acquisto di ausilii ed attrezzature utili nella pratica sportiva”.