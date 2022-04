Sanremo: la squadra Biancheri apre le porte al MoVimento 5 Stelle? Sembra sempre più vicino l’ingresso di Rizzo in maggioranza

Il governo delle larghe intese fa scuola in terra matuziana. La politica moderna insegna che le porte delle maggioranze sono spesso simili a quelle di un saloon: si entra e si esce senza troppi ostacoli o difficoltà.



Così, dopo anni di battaglie, scontri e barricate, la squadra Biancheri sarebbe pronta ad aprire le porte al Movimento 5 Stelle. Le voci di un avvicinamento tra la maggioranza e il consigliere pentastellato Roberto Rizzo hanno sempre trovato terreno fertile in quel di Palazzo Bellevue, ma negli ultimi giorni pare ci sia stata un’accelerata.

L’argomento sarebbe stato discusso durante una delle ultime riunioni di maggioranza e, nell’ottica di una piena collaborazione e di una maggiore apertura al mondo delle frazioni tanto caro a Rizzo, si starebbe ventilando l’ipotesi di una stretta di mano definitiva.

Il diretto interessato, per il momento, non conferma e non smentisce trincerandosi dietro un “Niente di ufficiale”, ma non chiude la porta e aggiunge: “Non escludo possa accadere in futuro”. La collaborazione tra le parti è cosa nota, come lo sono anche i buoni rapporti nell’ottica di un reciproco aiuto nella risoluzione dei problemi più sentiti nelle zone meno centrali di Sanremo. Ora, però, sarebbe pronto il grande salto.

Quando? Difficile dirlo, anche se pare scontato un nuovo incontro nei prossimi giorni. Voci da palazzo non escludono anche un possibile ‘nulla di fatto’, mantenendo gli attuali equilibri sempre con una reciproca collaborazione sui temi.

Anche se, stando ai ben informati, pare che le porte del saloon siano pronte ad aprirsi, non solo in entrata.