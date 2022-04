Sanremo: assegnato l'appalto per la gestione dei bar al Casinò, questa settimana la firma del contratto

Verrà firmato in settimana il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei bar del Casinò di Sanremo. Come anticipato nei giorni scorsi a casa da gioco matuziana non darà dei minimi garantiti a chi si è aggiudicato l’appalto, anche se l’incasso minimo viene considerato in circa 600mila euro.

Il bando non prevede vincoli sul numero di dipendenti previsti ed è proprio questo il tema del contendere con i sindacati. Il nuovo gestore che dovrà occuparsi dei tre bar e del bistrot, almeno due terzi delle attuali forze dovranno essere mantenuti, altrimenti non sarebbe sostenibile.

Dal bando sono stati esclusi i ristoranti, lasciando i due bar e il ‘Bistrot’ mentre è stato inserito anche il bar dei dipendenti. I due ristoranti (‘Roof Garden’ e ‘Biribissi’), invece, rimarranno al Casinò. Presentando delle richieste di volta in volta, potranno essere gestiti da chi si aggiudica i bar oppure da eventuali catering, a seconda delle esigenze.

La firma è prevista nei prossimi giorni anche se, ne siamo certi, la battaglia sindacale andrà avanti ancora per evitare che alcuni degli attuali dipendenti debbano perdere il lavoro.