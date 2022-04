Sociale, interventi per 1,5 milioni di euro a favore dei disabili. Cavo: “Si realizzeranno e riqualificheranno strutture e infrastrutture per oltre 700 beneficiari”

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, ha deliberato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per l’inclusione delle persone con disabilità.



“Si tratta della quota regionale di risorse nazionali provenienti dal decreto interministeriale del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo – spiega l’assessore Ilaria Cavo - e distribuita su tre linee di intervento. Con queste risorse si realizzeranno o riqualificheranno oltre 20 aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. Una quota è destinata alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità e prevede l'acquisto, l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori. Una parte delle risorse è infine mirata all’organizzazione di servizi di sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva delle persone disabili. Si tratta di un provvedimento che complessivamente sarà in grado di fornire supporto a oltre 700 beneficiari”.



I comuni liguri interessati al finanziamento potranno aderire, in forma singola o associata, alla procedura di selezione che verrà pubblicata sul sito di Regione Liguria nella sezione 'Bandi e Avvisi' e a partire da quella data avranno tempo 45 giorni per presentarli.