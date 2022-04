Elezioni Rsu in sanità, Speranza: “La Uil Fpl è la seconda organizzazione sindacale in Liguria nel comparto sanitario e i suoi candidati sono tra i più votati"

"Con la chiusura dei seggi e l'arrivo dei dati definitivi, la Uil Fpl può affermare con certezza di essere la seconda organizzazione sindacale in Liguria tra i sindacati confederali - dichiara Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria -. Ci riferiamo al comparto sanitario che vede ben 2535 voti assegnati alla Uil Fpl".

"Il voto espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori della Liguria ha premiato soprattutto i candidati Uil Fpl che si sono posizionati quasi sempre al primo posto in termini di preferenze.

Ad esempio, in Asl 3 il candidato Emilio De Luca ha raggiunto il traguardo totalizzando 353 preferenze, stessa cosa è accaduta al Policlinico San Martino di Genova dove la Uil Fpl è la seconda organizzazione sindacale e il candidato Giovanni Bizzarro si conferma con 297 preferenze il primo tra i candidati. Agli ospedali E.O Galliera la Uil Fpl è la prima organizzazione sindacale con 412 voti e 272 preferenze espresse per il candidato Marco Vannucci (primi in assoluto). Al Gaslini di Genova la Uil Fpl ha resistito riconfermando la rielezione delle sue storiche Rsu come Ivo Giambarrasi.

Con 196 voti la Uil Fpl è prima in Asl 5 tra i confederali, terzi in Asl 2 ma con due seggi in più e con tante preferenze, ben 198 espresse per Davide Attardo che ne totalizza 189 solo all'ospedale Santa Maria di Albenga (il primo classificato in Asl 2 ha ottenuto 260 voti favorevoli, tanto per fare un esempio significativo). La Uil Fpl grazie ad Attardo è la prima organizzazione sindacale all'ospedale di Albenga, seconda all'ospedale di Pietra Ligure con 182 voti di cui 109 preferenze per Marco De Rosa.

Riccardo Ronca in Asl 1 è il terzo tra i più votati di tutte le liste con 150 voti, in questo caso la Uil Fpl avanza rispetto al 2018: da 180 voto passa a 212 voti".

"Ha premiato il lavoro di squadra quello che hanno saputo mettere in campo le nostre leve più giovani, lavoratrici e lavoratori sotto i quarant'anni che, in molti casi, erano alla loro prima candidatura", chiude soddisfatta Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria.