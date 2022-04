Sanremo: concluso alla Scuola Primaria A. Rubino il Progetto ‘Fiabe e dintorni nella città di Calvino’ (foto)

Ieri mattina, 9 aprile 2022, si è concluso alla Scuola Primaria A. Rubino il Progetto ‘Fiabe e dintorni nella città di Calvino’.



“Si è trattato di un PON - spiegano dalla scuola -, cioè di un percorso educativo per il potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19, finanziato con FSE (Fondo Sociale Europeo) e FDR (Fondo di Rotazione).

Il Progetto si è articolato intorno a due pilastri: da un lato le ‘Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino’ (pubblicate nel 1956); dall’altro alcuni luoghi cari allo scrittore, in particolare Villa Terralba, la casa dei nonni paterni (abitata oggi dai discendenti dello zio Quirino), e la zona del Porto Vecchio.

Le fiabe scelte e i luoghi visitati hanno permesso di partire dalle tradizioni popolari e dalla fantasia per arrivare alla realtà locale, avvicinando un gruppo di bambini e bambine di età diversa (dalla classe seconda alla quinta) a due attività importanti del territorio: la pesca e l’agricoltura. La scelta di cominciare il percorso a inizio settembre e di concentrare metà delle trenta ore previste nell’arco di una settimana ha permesso, tra una fiaba (‘L’uomo verde d’alghe’ – Riviera ligure di Ponente) e l’altra (‘L’uomo che usciva solo di notte’ - Riviera ligure di Ponente), di far toccare con mano ai bambini come l’agricoltura e la pesca siano legate al succedersi delle stagioni: a settembre, durante la visita al mercatino del pesce del Porto Vecchio, il pescatore Sebastiano stava pulendo le reti per riporle, in quanto erano quelle usate in estate e non erano più adatte per la pesca autunnale; a Villa Terralba, il signor Ettore ci ha portato nella sua campagna, facendoci vedere i prodotti di stagione dell’orto, la vigna, gli alberi da frutto e dando al possibilità ai bambini di assaporare anche mele appena colte dall’albero. Ma il fatto più importante è stato l’esempio fornito dal signor Ettore alle nuove generazioni: ha mostrato con quanta dedizione e passione si occupi delle piante e delle coltivazioni che circondano la sua dimora.

Un sabato di ottobre, leggendo la fiaba di Venezia ‘Il principe granchio’, siamo ritornati al Porto Vecchio, uno dei posti preferiti da Calvino come luogo di incontro degli amici, per conoscere altri aspetti della pesca: siamo potuti salire sul peschereccio del pescatore Salvatore e rivolgergli delle domande sull’attività svolta.

Sabato 6 novembre, sempre grazie alla piena disponibilità del signor Ettore, siamo potuti ritornare in collina, a Villa Terralba, accompagnati dalla fiaba friulana ‘Il bambino nel sacco’, e lì abbiamo potuto partecipare, in sicurezza, alle operazioni di bacchiatura tra gli ulivi secolari, alla raccolta e alla pulitura delle olive, usando ‘la chitarra’ (il defogliatore). Ogni visitatore ha potuto assaporare il gusto dell’olio novello e riceverne in dono una lattina.

A scuola, sabato 20 novembre, partendo sempre da una fiaba, ‘Orazio e Olivetta’ (da Bisia), abbiamo ricostruito i vari passaggi per produrre l’olio, abbiamo degustato pane e olio extravergine locale e ‘giocato’ con gli ortaggi di stagione, riconoscendo gli stessi attraverso il tatto e costruendo un ritratto con ritagli di carta di ortaggi e frutta, ispirandoci all’Autunno del pittore Giuseppe Arcimboldo.

Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica, abbiamo sospeso le attività a fine novembre per riprendere ad aprile e concludere con le ultime due lezioni.

Sabato 2 aprile 2022, abbiamo trascorso la mattinata all’aperto: siamo passati nei pressi di Villa Meridiana e ci siamo diretti a Villa Ormond per conoscere alcune caratteristiche del Parco: la presenza di piante provenienti dalle varie parti del mondo; l’osservazione di alcuni esemplari monumentali e centenari di Ficus macrophilla; la conoscenza del Giardino Giapponese e l’individuazione, tra le varie targhe, di quella dedicata alla madre di I. Calvino: Eva Mameli Calvino, botanica, biologa e ricercatrice, prima donna in Italia nominata ad una cattedra di botanica.

Nella parte più alta del Parco, seduti sulle gradinate davanti alla Villa, si è svolta la lettura, animata con musica, della fiaba fiorentina ‘Prezzemolina’.

L’ultima lezione è stata trascorsa a scuola, in cortile: da un lato abbiamo tirato le fila del lavoro svolto nel corso dei mesi, facendo dei giochi a squadre con domande e indovinelli; dall’altro lato abbiamo approfittato dell’ultima lezione per approfondire la conoscenza delle piante aromatiche (prezzemolo, basilico, origano, timo, salvia, menta, rosmarino) attraverso la vista, il tatto e in particolare attraverso l’odorato, mediante il gioco: il memory profumato.

La mattinata si è conclusa con la lettura, animata da musica, della fiaba romana ‘Belmiele e Belsole’.

Alle ore 12, alla presenza dei genitori, la Dottoressa Floriana Pavoli (DSGA) ha consegnato ad ogni partecipante al PON una sacca sportiva, cui si è aggiunto un attestato di partecipazione.

Bambini e bambine hanno partecipato con entusiasmo e con assiduità alle attività, grazie anche alla collaborazione delle famiglie, che ringraziamo per aver mantenuto l’impegno preso, nonostante metà delle lezioni si siano svolte di sabato mattina.

Possiamo affermare che il progetto abbia incrementato l’interesse verso la scuola, si sia integrato con il curricolo, rafforzando le competenze di base e incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici ‘innovativi’”.