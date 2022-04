Pontedassio: la musica provenzale del gruppo 'Henno de Rose' conquista il pubblico di Bestagno

È andato in scena ieri sera il concerto del gruppo Henno de Rose nella cornice seicentesca della chiesa parrocchiale di Bestagno.



"L’amministrazione comunale di Pontedassio - si spiega nel comunicato -, insieme a Regione Liguria, ha organizzato il concerto intitolato Belieres in occasione della Pasqua ormai prossima, dopo averlo annullato nelle festività natalizie a causa dell’acuirsi delle restrizioni sanitarie.



L’ensemble formato da Alba Spera (voce), Roberto Desiena (ghironda, mandola), Francesco Segreti (chitarre), Davi Arneodo (fisarmonica, flauti) e Marco Ficarra (violino, chitarra) proviene da Coumboscuro, frazione del comune di Monterosso Grana in Valle Maira, dove è situato il Centro Culturale che custodisce la lingua, gli scritti e l’iconografia provenzale. Il gruppo ha proposto brani ripresi dalla tradizione dell’epoca medievale che hanno portato il pubblico alla scoperta della musica di un tempo. Dalle laudi gregoriane sono scaturiti i mottetti e quindi la divulgazione nei ceti medio bassi della popolazione, con la nascita della musica popolare.

I musicisti di ‘Henno de Rose’ hanno utilizzato strumenti antichi, come la ghironda, la mandola, il mandolino, flauti e legni molto particolari che riproducono quelli utilizzati dai trovatori medievali.

Hanno spiegato al pubblico presente la nascita, la storia e l’evoluzione di questi strumenti con le difficoltà che si presentano per l’accordatura e per ottenerne le note musicali corrette. La cantante Alba Spera ha accompagnato la musica con la sua voce melodiosa intonando strofe in lingua provenzale e portoghese. Per omaggiare la Liguria sono stati eseguiti anche canti popolari liguri e canzoni del cantautore genovese De Andrè. La Pro Bestagno e il consigliere comunale Luca Fraate hanno curato l’organizzazione dell’evento e al termine hanno offerto un ricco rinfresco a tutti i partecipanti".