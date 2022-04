Ceriana: da domani via agli appuntamenti legati alla settimana santa verso la Pasqua di Resurrezione

Domenica 10 aprile via alle celebrazioni della settimana santa di Ceriana. Ricco il programma di eventi religiosi e tradizionali. La Manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Ceriana, dal Comitato Festeggiamenti per Ceriana e dalle Quattro Confraternite. Primo appuntamento domani, alle 11, da Piazza Santa Marta, la Celebrazione della Domenica delle Palme con Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.



Questi gli altri appuntamenti in programma:



giovedì 14 Aprile, ore 16, realizzazione dei corni di corteccia in Piazza Marconi; ore 20.00, Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo: Cena del Signore. Canto finale del “Pange Lingua” alternato al suono dei corni e delle Tabulae. Adorazione Eucaristica da parte delle Confraternite con l’esecuzione degli antichi Miserere, degli Stabat Mater e delle Laude penitenziali, davanti all’altare di Reposizione “u sepurtu”.



Venerdì 15 Aprile, ore 15, Celebrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. Processione degli Angioletti e delle Confraternite nel Borgo Antico con esecuzione degli antichi canti penitenziali.



Sabato 16 Aprile, ore 22.30, veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale.Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale “Giovanni Ferrari”.



Domenica 17 Aprile, ore 11, Pasqua di Resurrezione, Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale “Giovanni Ferrari”.