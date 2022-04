Pontedassio: scontro tra auto sulla SS 28 all'altezza del bivio per il Bennet, il bilancio è di tre feriti (foto)

Incidente poco dopo le 13 sulla SS28 all'altezza dell'incrocio con il Bennet di Pontedassio. Stando a una prima ricostruzione una Alfa Romeo grigia che stava procedendo in direzione Imperia si è scontrata con una Fiat Panda che invece stava svoltando.



L'impatto è stato particolarmente violento ed il bilancio è di tre feriti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi ed estrarre il ferito più grave dalla Panda, affidato poi alle cure del personale sanitario. Alla fine la persona è stata trasferita al pronto soccorso di Imperia per accertamenti. Gli altri feriti, invece, sono stati trattati sul posto. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale.