Imperia: "Un Poster per la Pace", da domani via all'esposizione dei disegni in Biblioteca

I poster più belli del concorso “Un Poster per la Pace” organizzato come ogni anno dal Lions Club Imperia La Torre potranno essere ammirati al piano terra della Biblioteca cittadina a partire da sabato 9 aprile. L'esposizione rimarrà fino a mercoledì 13, quando, alle 17,30, avrà luogo, sempre nei locali della Biblioteca, la cerimonia della premiazione.

Il tema di quest'anno “Siamo tutti connessi” è stato interpretato magistralmente da quasi 400 ragazzi delle scuole medie cittadine. Un compito improbo, quello della Commissione esaminatrice composta dal Presidente dell'ANFFAS Fiorenzo Marino, dal critico d'arte Leonardo Lagorio e dall'artista Federica Porro, coadiuvati dal team del Lions Club Imperia La Torre, Tonino Di Domenico, Mauro Vivaldi e Marco Franchi. Improbo perché i disegni elaborati dai giovani studenti erano tutti meritevoli.



Alla fine, però, si è dovuto scegliere. I primi classificati sono stati i disegni di Gabriel Tahiri (media Littardi) e Damiano Deferro (Sauro). Secondi classificati Camilla Cutroneo (Sauro) e Lavinia Chirica (Littardi), mentre al terzo posto si sono piazzati Sara Gastaldi (Sauro) e Mattias Kojonku Perez (Littardi). Riceveranno in premio buoni acquisto per libri e materiale didattico.

"Per la Giuria avrebbero meritato di vincere tutti i 397 disegni presentati. Si è comunque ritenuto di segnalarne come “meritevoli di menzione” altri sei, quelli di Hilary Azuni, Andreas Felipe Perrone e Silvia Lizarbe Huring della scuola Sauro, e quelli di Celine Vada, Sara Priore e Fabiola Roncarolo della scuola Littardi. Anche a loro è stato assegnato un premio, mentre tutti gli altri studenti riceveranno un attestato di partecipazione. - spiegano i Lions - Come detto, la premiazione avverrà mercoledì 13 alle ore 17,30 nella sala a piano terra della civica Biblioteca. A consegnarli sarà la presidente del Club Lions Imperia La Torre, Nadia Pollarolo, che ha voluto ringraziare i dirigenti e le professoresse d'Arte degli istituti comprensivi “Tommaso Littardi” e Nazario Sauro” per la loro preziosa collaborazione".

"I vincitori parteciperanno ora alle selezioni nazionali e, in caso di vittoria, a quelle internazionali. Il concorso “Un Poster per la Pace” viene infatti organizzato dei Lions in tutto il mondo per sensibilizzare i giovani sui temi della Pace, dell'amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale, temi – purtroppo – molto attuali" - concludono.