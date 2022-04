Ventimiglia: inaugurazione ascensore tra porto e città alta, la soddisfazione dell'ex sindaco Ioculano

“L’inaugurazione dell’ascensore che collega il centro storico con il Porto di Ventimiglia - completamento dell'accordo sottoscritto dalla mia amministrazione - è una conquista importante per i nostri cittadini” a parlare è Enrico Ioculano, ex sindaco di Ventimiglia.

“Questo ascensore, che collegherà il Porto con Ventimiglia alta, fa parte dei lavori richiesti come oneri di urbanizzazione insieme al restauro della Galleria degli Scoglietti, la ristrutturazione di piazza Costituente e il rifacimento della passeggiata alla Marina San Giuseppe, che a tutela e beneficio della cittadinanza, insieme al vicesindaco Silvia Sciandra, avevamo richiesto al concessionario del Porto. Rappresenta un’opportunità di rilancio per il nostro centro storico, che ora potrà essere raggiunto e visitato più facilmente dagli avventori del Porto.

In giornate come oggi ripenso con soddisfazione a quando, insieme alla precedente amministrazione, abbiamo lavorato giorno e notte per fare ripartire i lavori di quest’opera; colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta la mia giunta e il vecchio Consiglio comunale, con cui abbiamo lavorato insieme per sbloccare questo cantiere - che ha rischiato di restare un'incompiuta - e dare a Ventimiglia non solo un Porto, ma un’opportunità di sviluppo che, come dimostra l’ascensore che inauguriamo oggi, valorizza tutta la città e di cui ne beneficiano tutti i ventimigliesi”.