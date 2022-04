San Bartolomeo al Mare: Dehor, proroga sino al 31 ottobre. Salerno: "Misura che vuole favorire la ripresa economica del tessuto economico locale"

La Giunta di San Bartolomeo al Mare ha deliberato oggi all'unanimità di prorogare sino al 31 ottobre le disposizioni per l'ampliamento delle superfici attrezzate e adibite a dehor. Le aree, esonerate dal pagamento del canone unico solo sino al 31 marzo scorso come da Decreto governativo, dovranno essere regolarizzate sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico entro il 01 luglio.



"Si tratta di una misura - spiega Davide Salerno, Assessore al commercio del Comune di San Bartolomeo al Mare - che vuole favorire la ripresa economica del tessuto economico locale nel periodo post Covid. Nel frattempo gli uffici stanno predisponendo una bozza di nuovo Regolamento dei dehors, considerato che quello attualmente in vigore è ormai datato, che verrà sottoposto all'attenzione delle Associazioni di categoria e che proporrà maggiori semplificazioni e deroghe, come già prevedono le norme nazionali in tema di sviluppo economico delle attività produttive".



La delibera sarà pubblicata sull'Albo Pretorio comunale.