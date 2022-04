Nel 170° anniversario della Fondazione della Polizia, volantinaggio della SILP CGIL – UIL davanti al commissariato di Sanremo

La SILP CGIL – UIL Polizia non parteciperà alle celebrazioni per la ricorrenza del 170° compleanno della Polizia in programma il 12 aprile ad Imperia. Lo comunica la segreteria provinciale annunciando un volantinaggio rivolto a colleghi ed opinione pubblica per spiegare le motivazioni di tale scelta:

- la guerra in Ucraina ci ha indotto a ritenere inopportuna qualunque forma di festeggiamento o celebrazione, esprimendo la massima solidarietà alle vittime di questa sciagura.

- il ritardo ingiustificato della corresponsione degli emolumenti dovuti ai poliziotti a seguito del contratto siglato a dicembre dopo ben 3 anni di attesa, è un altro schiaffo al lavoro dei poliziotti al servizio di cittadini ed istituzioni.

- i fatti avvenuti il 2 aprile scorso sull’autostrada A 10 nei pressi di Bordighera, con due decessi, devono riportare in maniera strutturale l’attenzione della politica e dell’amministrazione su questa terra di confine: non devono accadere altre sciagure e soprattutto non aspettiamo che qualche collega ci rimetta la pelle.



“Per queste ragioni - spiegano dalla segretaria provinciale - nella mattinata del 12 aprile saremo in piazza con un volantinaggio. Il luogo prescelto è davanti al commissariato di Sanremo, ritenendo fondamentale il contributo che ogni giorno i poliziotti su strada e negli uffici donano alla collettività”.