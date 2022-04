Al via domani la 69ª edizione del Rallye di Sanremo: torna la partenza sotto al Casinò

L’attesa è finita, oggi prende il via la 69ª edizione del Rallye di Sanremo. Le prime verifiche tecniche aprono il lungo fine settimana di gare che vedrà il ritorno delle auto e degli eventi per le strade della città.



Il rally sarà valido come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, e come prova di apertura dell’Alps European Rally Trophy. Superata buona parte dell’emergenza Covid, il Sanremo “moderno” torna a separare i suoi destini dalla gara storica (in programma a ottobre) avendo come corollario il tradizionale Sanremo Leggenda (giunto alla 14ª edizione), e il 4° ECO Rallye Sanremo per le vetture ecologiche.

Intanto si lavora per il ritorno della manifestazione su scala internazionale, in città gli emissari della 'Wrc promoter'. Ma, come ha spiegato il presidente Maiga, per tornare agli antichi fasti servono fondi che vadano oltre il contributo comunale.

Questa mattina l’edizione 2022 è stata presentata in Comune a Sanremo da Sergio Maiga, presidente Aci Sanremo e organizzatore, alla presenza dell’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi.

La competizione prenderà il via domani alle 14 dal parco assistenza posto nei piazzali della vecchia stazione, per andare ad affrontare la corta prova televisiva di “Vigne di Bajardo” di 2,27 km seguita da un riordino e parco assistenza alla Vecchia Stazione. Per poi tornare sulle montagne alle spalle di Sanremo per le classiche speciali di Vignai (14,23 km) e Monte Bignone (10,51 km) da percorrere due volte. I concorrenti torneranno a Sanremo alle ore 21,15 con 51,75 km di prove speciali alle spalle che stileranno la classifica della prima giornata. Sabato 9 aprile tappa altrettanto intensa con due passaggi sulle prove speciali che hanno fatto la storia del Sanremo: Passo Teglia (9,17 km), il Colle Langan (19,00 km) e Semoigo (7,36 km) prima di tornare a Sanremo alle 17.30 dopo aver percorso nelle due giornate 462,06 chilometri di cui 122,81 suddivisi in 11 prove speciali.



Concentrato nella giornata di sabato 9 aprile il 14° Sanremo Leggenda che porterà i suoi concorrenti a inseguire gli equipaggi del CIARS tricolore scattando dalla Vecchia Stazione alle ore 11,15 e farvi ritorno per le premiazioni alle 19,40 dopo essersi confrontati con il doppio passaggio sul Teglia, Colle Langan e Semoigo. Il “Leggenda” misura 260,48 km di cui 63,00 di prove speciali. Due tappe invece per il 4° Sanremo Eco Rally che prenderà il via sabato pomeriggio alle 15,30 dal parco assistenza della Vecchia Stazione seguendo i protagonisti del campionato tricolore sulle speciali di Vignai e Bignone. Sabato via alle ore 12,40 per misurarsi con un singolo passaggio sul Passo Teglia, Colle Langan e Bignone al seguito delle vetture del Leggenda, per poi anticipare tutti e scendere nuovamente a Sanremo per le premiazioni finali alle 16,25 in pedana.



L’appuntamento con la premiazione è per sabato pomeriggio alle 17.30 sotto il Casinò.