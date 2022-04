Giornata di sport e pace a Camporosso per i ragazzi della Spes di Ventimiglia

Giornata all'insegna dello sport e della pace per i ragazzi di Spes. Ieri 6 aprile si è svolta a Camporosso, la ‘Giornata per lo sport’ contro la violenza e per lo sviluppo che ha visto la partecipazione di più di centoquaranta ragazzi.



"Ideata da Scuola di Pace di Ventimiglia - si spiega nel comunicato - con il Patrocinio del Comune di Camporosso, la giornata ha visto la collaborazione tra volontariato ed associazioni sportive: Archery Club, Us Camporosso, Atletica Bordighera, Spes, Scuola di pace e Csv ‘Polis’. Tre quinte e tre quarte elementari di Camporosso Capolouogo e Camporosso Mare hanno prima giocato negli impianti sportivi di recente realizzazione e ammodernamento, sicuramente tra i migliori in Provincia di Imperia, e poi dopo pranzo hanno interloquito con gli ospiti in maniera genuina e partecipata.

Molto apprezzate le magliette ideate e dedicate alla giornata, fornite per l’occasione da CSV Polis, il Centro di Servizio per il Volontariato, che promuove cultura della solidarietà e della cittadinanza anche attraverso iniziative come quella di ieri. I ragazzi e volontari Spes, hanno dapprima giocato con i bambini e poi hanno preparato il servizio cucina al palabigauda con la preziosa regia del Cuoco Fantino Monteleone. Luciano Codarri presidente di Scuola di Pace ha invitato tutti i presenti a vivere insieme la giornata di Sabato 9 Aprile in occasione della camminata per la pace prevista tra Bordighera e Ventimiglia alle ore 10.

Al termine del pranzo, dopo una breve ricreazione, tutti nell'anfiteatro dove, dopo i saluti del presidente di Spes Matteo Lupi e del sindaco di Camporosso Davide Gibelli gli ospiti si sono concessi in un lungo confronto con due ospiti speciali: Amanda e Mario. Gli ospiti, entrambi atleti paralimpici, Mario Campagnolo, arciere di Ventimiglia e Amanda Embriaco canoista di Sanremo non si sono risparmiati a rispondere alle tante domande dei ragazzi, facendo interventi toccanti basati sullo sport e sull'impegno.



"Amanda -Ti sei mai scoraggiata? - Si, ma un amico mi ha insegnato che quando tocchi il fondo hai la possibilità di raccogliere qualcosa prima di risalire".



"Mario - Il tiro con l'arco è uno sport sicuro che si può approcciare a tutte le età. Passato l'incidente non ho mai più avuto paura".