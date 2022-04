Imperia, nel weekend a Borgo Marina torna 'Sol&vento – energia di primavera' (foto e video)

Torna dopo due anni di stop “Sol&vento – energia di primavera” a Borgo Marina sabato e domenica. L’evento, organizzato dall'Assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con Espansione di Paola Savella, è giunto alla 21° edizione. Partner il CIV Borgo Marina e la Go Imperia. Patrocinio della Regione Liguria.

L'evento, che da sempre segna l'apertura delle manifestazioni primaverili della città, è un appuntamento molto atteso, e quest’anno ancor di più dopo i due anni di stop forzato, ha lo scopo di presentare al pubblico le attività inerenti al sole, al vento, alla natura in generale, promuovendo le caratteristiche climatiche della nostra città e diffondendo la cultura del rispetto dell’ambiente. La manifestazione è divisa in tre comparti uno spettacolare, uno istituzionale e l’altro commerciale.

Spiagge

- Esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme e dimensioni

- Esibizioni di balletti con aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi: singoli, pair e team

- Balletti su musica

- Esibizione di gruppi di “treni” Dynakite

Oltre agli immancabili e ospiti fissi Geco e Piovra di oltre 30 metri, quest’anno tre pesci giganti di 15 metri dei Microaquilotti Genova.

Si alterneranno aquilonisti italiani ed esteri:

Da Este (Padova), Atheste team di Arnaldo Mazzetto con le sue creazioni. La `Ruota di Cassagnes” con volto di donna, le stelle tridimensionali multicolor, l'ultimo lavoro “Il giardino del vento” con elfi, ed ancora la piovra e il diavoletto (ognuno di metri 20).

Da Treviso, Filo vola di Filippo Gallina costruttore di bellissimi aquiloni giganti italiani squali, cuccioli, tartarughe, mante e con l’ultima sua spettacolare realizzazione: il grande gorilla su progetto di Claudio Capelli.

Fra gli aquilonisti ospiti anche Giovanni Govoni Trio da Bologna. Govoni pilota da solo 3 aquiloni acrobatici a 2 cavi, muovendoli indipendentemente e disegnando nel cielo figure sincronizzate che normalmente sono difficili da eseguire anche per 3 piloti. Guida un aquilone con la mano sinistra, un secondo con la mano destra e un terzo con una cintura fissata intorno alla vita.

Inoltre con le loro realizzazioni uniche:

da Livorno: le Triglie volanti

da Genova: Gasgas kite

da Pisa: i Microaquilotti

da Andora: Mobula team

da Torino: Aquiloni Aldo, La banda del filo, TPkite

da Monza: Le teppe

da Milano: Vento zero

dalla Francia il team Decobecq e i Red hot chili flyer di Antonio Lino

e dalla Germania (Amburgo) gli Hamburger Drachen



I ritmi delle esibizioni saranno scanditi dalla voce di Federico Bruzzese e Maurilio Giordana.



Lezioni gratuite di Surf, Sup (Stand up paddle), Wing Foil con istruttori federali del Diano Surf (zona Bagni Oneglio) unica Scuola federale della provincia di Imperia. Centro di una grande community di surfisti dove si trasmettono valori come la valorizzazione del territorio locale, la sensibilità ambientale e l’opportunità per la comunità locale di condividere e vivere davvero il Mare. A tal fine per la sensibilizzazione verso la protezione dell’ambiente marino verrà tenuto un piccolo laboratorio informativo con i biologi marini di “Delfini del Ponente” dove capiremo come intervenire in caso d’incontri con fauna marina in difficoltà.



Cavalli in spiaggia. Giochi e circuito a cavallo. Bagno finale fra le onde a cura di Horse Mill Runch (Conca d’Oro)

Palazzina Liberty

"ArtOn - Arte chiama Arte"

Sabato e domenica

Esposizione contemporanea di dipinti e fotografie a tema libero a cura dell' Associazione Culturale LiberArte FamKore' con la partecipazione di Giorgio Manzini e Mirko Zucchetto.

Domenica

Ore 14:30 Performance di teatro danza "Alice e i mondi alla rovesvia" a cura di Arabella Moschetta con la partecipazione di Monia Granci.

Ore 15:15 Danza del ventre fusion a cura di Raffaella Furno.

Ore 16:00 Spettacolo di Art fusion a cura di Consuelo Benedetti e Renato Barletti.

Durante la giornata performance di pittura dal vero.

Banchine medaglie d'oro (radice del molo lungo)

- Laboratorio per la costruzione di aquiloni e laboratori creativi

- Stand vendita aquiloni

- Stand con caschi da bici tecnologici, occhiali da sole con sistema audio integrato o videocamera, bici elettriche

- Monica Truccabimbi

- Jumping e gonfiabili

- Stand Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sez. Imperia e Rifugio 'La Cuccia' Imperia

Domenica ore 15

'Mi porti alla sfilata?' Sfilata amatoriale con cani meticci e di razza

- Stand Associazione No profit La giraffa a rotelle una città per tutti

- “Magic Family Show” Compagnia Teatro Dei Mille Colori (sabato ore 16,00)

- Dance with the sun & wind. Come and dance with Old Wild West (domenica ore 16,00)

- Stand Inside Video Produzioni

Sabato e domenica ore 17 dimostrazioni di volo dei droni.

Sarà possibile osservare il volo di droni di diverse forme e dimensioni. Attraverso un monitor si potrà assistere alla visione di immagini spettacolari riprese dall'alto della città, scoprendo angoli di Imperia da una nuova prospettiva. Al termine della dimostrazione adulti e bambini avranno l'occasione di poter pilotare i droni tramite radiocomandi.

Passeggiata a mare

Vendita di prodotti tipici, di nicchia e biologici. Pan Fritto con l’Agriturismo U Pastù, Cioccolato del maestro cioccolatiere Gabriele Mainero, Frutta e verdura, vino, miele. Salumi e paste di meliga.

Attenzione anche ai formaggi , alle tome delle valli genovesi, tortellini modenesi, oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e tipici Piemontesi. Dolci siciliani e salciccia di Bra, Composte di frutta e marmellate, succhi di frutta.

Spazio ai prodotti artigianali . Lampade turche, profumatori, targhe in legno, abbigliamento etnico, e ai libri.

Orari della manifestazione

9 aprile dalle 10 alle 19 (esibizione aquiloni a partire dalle ore 14,30)

10 aprile dalle ore 10 alle 19