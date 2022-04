Sanremo: all'Istituto di Diritto Umanitario la conferenza degli ufficiali europei riuniti nella Gaminger Initiative

I risvolti sociali, militari e medici del Covid-19 e i diritti internazionali violati in Ucraina saranno i temi che saranno discussi nel corso della conferenza primaverile 2022 degli ufficiali europei riuniti nella Gaminger Initiative, ufficiali della Riserva Europei, in programma a Sanremo all'Istituto Diritto Umanitario venerdì e sabato.

I delegati di 11 nazioni, sotto la presidenza del Comandante Filippo Imbalzano, discuteranno le risposte più efficaci da calibrare contro chi viola il diritto internazionale umanitario durante i conflitti.

La Gaminger Initiative (GI) è l'Unione delle Associazioni degli ufficiali della Riserva di 11 nazioni e prende il nome da Gaming, località austriaca dove nel Monastero dei Frati certosini avvennero i primi incontri, dopo la Caduta del Muro di Berlino.

“Siamo onorati di avere nella nostra città i colleghi di altre 10 nazioni oltre all'Italia - dichiara il presidente degli Ufficiali della Riserva di Sanremo-Imperia Cap. Domenico Prevosto - la presenza di importanti personalità in servizio, presenti in questi giorni al fianco del personale in congedo, conferma lo straordinario impegno dei Paesi Europei in questo difficile momento”.