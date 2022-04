Commercio: dopo anni di battaglie è pace fatta tra ‘Sanremo On’ e The Mall? Berio “Sbaglia chi si arrocca da una parte o dall’altra, il pubblico lo ha capito” (Video)

Come gatto e topo si sono stuzzicati a vicenda per i mesi che hanno anticipato l’apertura del centro commerciale del lusso in valle Armea. Temi come la presunta desertificazione del centro città, la chiusura di attività storiche, l’impoverimento dell’offerta commerciale sanremese riempivano le pagine dei giornali quotidianamente sconfinando nel dibattito politico con toni a dir poco accesi. Ora, invece, tra la rete di impresa Sanremo On e l’outlet The Mall sembra regnare la pace.

Un’inversione di tendenza tanto clamorosa da destare più di qualche curiosità. Nel giro di pochi giorni abbiamo assistito a una conferenza stampa congiunta e alla collaborazione per gli eventi di Pasqua in città. Cosa è cambiato?

“Andiamo d’amore e d’accordo, l’interesse primario è quello della città e ora ci sono le condizioni per lavorare insieme - spiega Roberto Berio, presidente di Sanremo On - credo che il pubblico lo abbia capito, ai tempi di oggi sbaglia chi si arrocca da una parte o dall’altra. C’è una buona collaborazione tra le parti sollecitata da entrambi”.