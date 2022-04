Sanremo: in troppi al mercato ortofrutticolo senza mascherina, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che, al mercato ortofrutticolo in molti non utilizzano la mascherina prevista per legge:

“Circa il 40 per cento delle persone che circolano erano senza il dispositivo previsto e ho chiesto ad un commerciante se erano obbligatorie, cosa che mi ha confermato. Molti erano stranieri (soprattutto francesi ma non solo) e, nel frattempo, all'esterno del mercato c'erano degli agenti che controllavano il traffico un accanto all'altro. Mi chiedo se non si potesse staccare un agente mettendolo all'ingresso del mercato e invitando le persone a mettersi la mascherina. Nessuno vuole che vengano elevate contravvenzioni, perchè i controlli non devono penalizzare ma servono per aiutare la collettività”.