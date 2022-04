Per Pasqua e Pasquetta prenota la tua grigliata presso le Macellerie Ginatta!

Pasqua si avvicina e la voglia di lasciarsi alle spalle l'inverno è tanta. E allora cosa c'è di meglio di una bella grigliata? Il piacere principale è sempre quello: una gita in mezzo alla natura e una bella brace da condividere con amici e familiari.



Ma quale carne grigliare? Sicuramente le rostelle sono un classico, ma anche altri tagli selezionati di manzo e suino sono ottimi da fare alla brace.



Presso le Macellerie Ginatta potrete prenotare un'accurata selezione di carni prelibate.



La qualità del prodotto venduto nei punti vendita Ginatta racconta la storia di una passione maturata in oltre 40 anni di attività. Qualità, tradizione e genuinità sono infatti i valori che contraddistinguono l'azienda, da sempre convinti che il prodotto migliore si ottenga solo attraverso la gestione delle attività di filiera, controllando ogni attività accuratamente, direttamente e personalmente, per offrire ai clienti un prodotto totalmente verificato.



A Pasqua e Pasquetta, prenota la tua grigliata dalle Macellerie Ginatta! Oltre alle carni piemontesi, Ginatta firma anche altri prodotti o preparazioni, con uguale attenzione, ricerca, passione e amore: salsiccia, prosciutto cotto, bresaola, salame tipo Felino e molto altro.





Per ulteriori informazioni:





Macellerie Ginatta:





Arma di Taggia in Via Blengino, 27.

Tel. +39 0184 43170





Sanremo in C.so Cavallotti, 178

Tel. +39 0184 570103





Ventimiglia in Via della Repubblica, 5/A

Tel. +39 0184 351219





Centro Carni:





Taggia in Regione Doneghe Parco commerciale di Via del Piano

Tel. +39 0184 42489





Camporosso Via Braie, 299

Tel. +39 0184 295607





A Bitega de Pumpiana

Pompeiana via Mazzini 52

Tel. +39 0184 484248





